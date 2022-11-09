В своём Instagram Сумская часто демонстрирует свои обновки и таким образом поддержит отечественных производителей и мастеров.
В этот раз Сумская показала украинцам сияющее украшение.
«Получила, наконец, эту невероятную красоту. Авторская брошь. Ручная работа. Это просто фантастическая бижутерия и имеет сертификат качества. Региночка, обожаю. Это просто фантастика! Вау!», - эмоционально высказалась о яркой вещи Сумская.
Напомним, что недавно Сумская вернулась из Испании, где принимала участие в благотворительном проекте. Кроме прочего, актриса опубликовала фото с певицей Ириной Билык, также выступавшей в этом концерте.
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"Моя прекрасная", – подписала фото актриса.
На мероприятии собирали средства на покупку твердотопливных котлов, чтобы обогреть украинских детей.
Вернувшись из Испании в родной Киев, Сумская призналась, что ей после огней другой страны необычна тьма и высказалась уверенность в том, что Украина победит врага.
Также напомним, что украинцев удивил новый состав жюри Нацотбора на Евровидение.
В этом году финал Нацотбора состоится без Тины Кароль.
Кроме того, Politeka.net писала, что Лилия Ребрик задела Сумскую и Горбунова новым фото с мужем и дочерьми.