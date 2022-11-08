Актриса театру та кіно Ольга Сумська похвалилася новим костюмом сміливого яскраво-жовтого кольору та повідомила свої плани на найближче майбутнє.

Так, 56-річна актриса на особистому прикладі показала, що костюм канаркового кольору можна доповнити чорним плащем та чорною кепкою. Також Сумська віддала перевагу білим кросівкам із синьою, рожевою, жовтою та зеленою смугами.

"Їду на зйомки цікавого проекту", - повідомив Сумська, вже сидячи в машині.

Додамо, нещодавно Ольга Сумська повернулася до рідного Києва з Іспанії, де брала участь у благодійному заході. Актриса зізналася, що їй вкрай незвично після світла та вогнів іншої країни знову побачити своє улюблене місто у темряві.

«Але Господь із нами і Михайло Архістратиг захистить, ми віримо! Наш рідний Київ, ти сяятимеш!», - емоційно висловилася Сумська.

Додамо, старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна, як і раніше, живе в Москві з чоловіком-росіянином та двома дітьми. Сумська стверджує, що вона "в режимі страшного терору", тож не може підтримати Україну публічно. Також Сумську розгнівали поради щодо відмови від рідної доньки.

«Коли мені "прилітають" якісь поради на кшталт того, що я мушу зректися своїх дітей, – ніколи, навіть думки такої немає. І взагалі, як можна таке радити матері?», - говорила вона.

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