Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала дивне відео та нарвалася на критику фоловерів.

У короткому ролику Слава по-своєму переспівала рядок із "Червоної рути". Перед камерою вона з'явилася в незвичайному образі - на ній строката блакитна сукня, волосся завите в пишному укладанні, а на обличчі дуже яскравий макіяж з червоною помадою. Виглядає вона при цьому майже комічно.

У підписі до публікації Камінська написала: "Признавайся". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки, багато хто її критикує за дивну поведінку. "Слава, вам потрібно міняти візажиста. Мейк робить вас схожою на учасника шоу трансвеститів", "Херней займаєтесь. Коли мільйони людей залишилися без даху над головою, а дітей тисячами крадуть, молодь України тисячами гинуть в окопах, то більше нема чим зайнятися, крім…? останнім вашим постам і словам не підбереш", "Якось ти зникла з радара, а як повернутися не знаєш - почала херні", "Гадко", "Дурне", "Жах", "Мабуть вона взагалі з котушок злетіла", " Слава, що з тобою?", "І тебе вилікуємо", "Якась хрень".

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