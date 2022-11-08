Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка після року шлюбу розлучилася з російським бізнесменом Олександром Комковим і через якийсь час, схоже, вийшла заміж за героя своїх кліпів Романа Полянського, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото та розповіла, що вони були зроблені до операції.

Так раніше Аліна розповіла шанувальникам, що пережила тригодинну операцію, але не стала уточнювати, що саме їй лікували. Тепер же показала фото без обробки та розповіла, що вони були зроблені до цієї операції. На фотографіях співачка позує у темній шкіряній куртці з шипами та білою футболкою. Її волосся зібране у високий недбалий хвіст, а на обличчі легкий макіяж. Також можна помітити обручку на руці артистки.

У підписі до публікації Гросу написала: "Трішки фоток без фотошопу і усіляких обробок до операційної давності, щоб не забували як виглядаю. Друзі, дякую вам за ваші найтепліші слова, за підтримку. Якби не ви, не знаю як би я змогла. Особисто дякую кожному, хто ще надсилає мені свої повідомлення у дірект. Я з вами і також підтримую вас у цей нелегкий час. А настрій в мене такий".

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