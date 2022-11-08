Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася відео, на якому показала чудові кадри зі швейцарської адміністративної столиці Берна.

На кадрах можна побачити затишні вулички міста, гарну чисту річку, ведмежий парк та незвичайну архітектуру. В одній із локацій Іванна показала свою прогулянку. Тут телезірка позує в рожевій спідниці, що летить, з білою футболкою і стильними босоніжками.

У підписі до публікації Онуфрійчук розповіла: "Понад 2 роки живу у Швейцарії і лиш нещодавно побачила, яка красива її адміністративна столиця. До мурашок вражає краса та колір річки Ааре. Це єдине річка, яка протікає виключно територією Швейцарії, її довжина 295 км. А ще, мене було складно відтягти від Бернського ведмежого парку. Тепер я розумію, чому сюди тягне туристів! Ведмедики, які там проживають, настільки милі та забавні, що за ними увесь час хочеться спостерігати. Деякі вулички нагадали мені нашу Одесу, є схожість і зі Львовом та навіть з Києвом. Це так якось зігріло мене… У цілому, Берн досить затишний, а місцева архітектура, старовинні будівлі, бруківка додають місту особливої атмосфери".

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