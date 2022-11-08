Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила странное видео и нарвалась на критику фолловеров.

В коротком ролике Слава по-своему перепела строчку из "Червоної рути". Перед камерой она появилась в необычном образе – на ней пестрое голубое платье, волосы завиты в пышной укладке, а на лице очень яркий макияж с красной помадой. Выглядит она при этом едва ли не комично.

В подписи к публикации Каминская написала: "Признавайся". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, многие ее критикуют за странное поведение. "Слава, вам нужно менять визажиста. Мейк делает вас похожей на участника шоу трансвеститов", "Херней занимаетесь. Когда миллионы людей остались без крова, а детей тысячами воруют, молодежь Украины тысячами гибнут в окопах, то больше нечем заняться, кроме…? К последним вашим постам и словам не подберешь", "Как-то ты пропала с радара, а как вернуться не знаешь – начала херни", "Гадко", "Глупое", "Ужас", "Видимо она вообще с катушек слетела", "Слава, что с тобой?", "И тебя вылечим", "Какая-то хрень".

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