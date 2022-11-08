Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала гарячі кадри з Буковеля, на яких блиснула апетитними принадами.
Як видно, на нових знімках Анна відображена у вуличному басейні на терасі, а за її спиною відкривається чудовий краєвид на гори. Перед камерою вона з'явилася у вузькому чорному купальнику, який підкреслив фігуру та апетитне декольте, яке вона минулої зими підправила у пластичного хірурга. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Трінчер написала: "Гори для нас дійсно місце сили. Саме тут надходять дивовижні ідеї, натхнення, і ти ніби повертаєш себе в ресурс! А де ваше місце сили?" Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Краща", "Яка ж ти шикарна", "Красива", "Як красиво", "Вау, ти чарівна", "Прекрасно!", "Ну шикарна!", "Дуже красива" ", "Яка гарна українка", "Дуже красиві фото, тут ідеально все", "Ух, яка", "Неймовірна", "Що не фото, то вогонь", "У горах саме місце сили".
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Зірка "1+1" Падалко розповіла про нову божевільну пропозицію в росіян: "Щоб не платити..."
"Хочемо попередити": електронергія може зникати раніше від графіку і надовше, кого з українців стосується
"Ювелірна робота": у центрі Донецька потужна пожежа, здійснилося застереження
Полякова приголомшила поведінкою, українці здивовані: "Оля, що з вами? Нехай Бог милує..."
Нагадаємо, Зірка "Жіночого кварталу" Песик отримала нетиповий "сувенір" від бійців ЗСУ з передової: "Таке величезне...".
Як повідомляла Politeka, "Найскладніша хвороба, яку переживав": дружина Павлика поділилася, як почувається однорічний син.
Також Politeka писала, що Джамала у золотому вінку виступила в Україні, показавши чарівну атмосферу: "У маленькій кімнатці...".