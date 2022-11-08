Телеведучий Юрій Горбунов та співачка Оля Цибульська записали кумедне відео про те, чим займаються українці, коли у них вимикають світло.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Цибульська розмістила жартівливий ролик, у якому вона запитала в Горбунова, чи не чубляться українці під час відключень електроенергії. Артисти розом зазирнули в об'єктив, ніби дивлячись прямо на глядачів — а потім телеведучий відповів, що навпаки, українці любляться.

"Любляться❤️ чи чубляться⚡️? Хто як?", — запитала під відео Ольга в своїх шанувальників.

Українці в коментарях оцінили жарт Ольги Цибульської та Юрія Горбунова: "Робимо бандерівців 😂", "Супер! Ви молодці😍", "Красуня!"

Раніше Цибульська опублікувала відеозвернення, у якому поставила українцям важливе питання, яке змінило її життя: "Ти хочеш комфорту чи щастя?". Ольга для себе вирішила, що хоче бути щасливою і заради цього готова на жертви.

"Я готова ризикнути прямо зараз і змінити затишний будинок зі світлом, газом, водою і теплом на вечір при свічках. Я готова змінити місто, в якому я постійно жила, на інше місце, де я можу якось далі продовжувати шукати себе й працювати. Я готова попрощатися зі стосунками, які здавались мені ідеальними, але які не дають мені того, що потрібно, аби йти далі. Я готова ризикнути і змінити комфорт на щастя", — додала співачка.

Нагадаємо, Ольга Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Цибульська засвітилася з чоловіком, поділившись щасливим моментом.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з кумою Дзідзьо Цибульською, несподівані кадри.