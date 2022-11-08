Телеведущий Юрий Горбунов и певица Оля Цибульская записали забавное видео о том, чем занимаются украинцы, когда у них выключают свет.

В этот раз на своей странице в Instagram Цибульская разместила шутливый ролик, в котором она спросила у Горбунова, не чубятся ли украинцы во время отключения электроэнергии. Артисты вместе заглянули в объектив, будто глядя прямо на зрителей — а потом телеведущий ответил, что наоборот, украинцы любятся.

"Любятся ❤️ или чубятся⚡️? Кто как?", — спросила под видео Оля у своих поклонников.

Украинцы в комментариях оценили шутку Ольги Цибульской и Юрия Горбунова: "Делаем бандеровцев 😂", " Супер! Вы молодцы😍", "Красавица!"

Ранее Цибульская опубликовала видеообращение, в котором задала украинцам важный вопрос, изменивший ее жизнь: "Ты хочешь комфорта или счастья?". Ольга для себя решила, что хочет быть счастливой и ради этого готова на жертвы.

"Я готова рискнуть прямо сейчас и сменить уютный дом со светом, газом, водой и теплом на вечер при свечах. Я готова сменить город, в котором я постоянно жила, на другое место, где я могу как-то дальше продолжать искать себя и работать. Я готова попрощаться с казавшимися мне идеальными отношениями, но которые не дают мне того, что нужно, чтобы идти дальше. Я готова рискнуть и поменять комфорт на счастье", — добавила певица.

Напомним, Ольга Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.

Как сообщала Politeka, беда случилась с кумой Дзидзьо Цибульской, неожиданные кадры.