Катя Осадча заявила, що зйомки в країні-агресорці ніколи не приносили їй задоволення.

До 2014 року телеведуча Катерина Осадча літала у відрядження на росію, проте після окупації Криму туди ні ногою. Наприклад, раніше в рамках програми "Світське життя" вона брала інтерв'ю у російських знаменитостей на росії, але вирішила цього не робити вже більше 8 років. Ведуча пояснила своє рішення в одному з інтерв'ю.

Катя Осадча заявила, що зйомки в країні-агресорці ніколи не приносили їй задоволення, адже тамтешні зірки дуже ласі до грошей. А після 2014 року це зовсім стало помітно, коли російські селебриті різко заспівали "Крим наш", хоча лише нещодавно називали його - територією України.

"З початку 2014 року ми більше не знімали "Світське життя" у росії. Власне, з того ж року ми майже не спілкувалися з російськими зірками, особливо з тими, хто підтримував анексію Криму. Що не так з ними? Просто вони росіяни. Вони отруєні пропагандою, тримаються за славу та гроші. І, напевно, це було найголовніше, коли ми приймали рішення", – поділилася Катя Осадча.

При цьому телеведуча визнає, що до українських артистів-зрадників все ж таки зверталася і навіть їм писала. Зокрема, після вторгнення росії в Україну Катя Осадча намагалася достукатися і до Ані Лорак, і до Анни Седокової, і до Регіни Тодоренко - але марно.



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