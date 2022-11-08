До 2014 года телеведущая Катерина Осадчая летала в командировки на россию, однако после оккупации Крыма туда ни ногой. Например, раньше в рамках программы "Світське життя" она брала интервью у российских знаменитостей на рф, но приняла решение этого не делать уже больше 8 лет. Ведущая пояснила свое решение в одном из интервью.

Катя Осадчая заявила, что съемки в стране-агрессорке никогда не доставляли ей удовольствия, ведь тамошние звезды очень падки к деньгам. А после 2014 года это и вовсе стало заметно, когда российские селебрити резко запели "Крым наш", хотя лишь недавно называли его - территорией Украины.

"С начала 2014 года мы больше не снимали "Светскую жизнь" в россии. Собственно, с того же года мы почти не общались с российскими звездами, особенно с теми, кто поддерживал аннексию Крыма. Что не так с ними? Просто они россияне. Они отравлены пропагандой, держатся за славу и деньги. И, наверное, это самое главное, когда мы принимали решение", – поделилась Катя Осадчая.

При этом телеведущая признает, что к украинским артистам-предателям все же обращалась и даже им писала. В частности, после вторжения рф в Украину Катя Осадчая пыталась достучаться и до Ани Лорак, и до Анны Седоковой, и до Регины Тодоренко - но ничего не вышло.



Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Также Politeka писала, что Земфира поддержала Украину, Осадчая обратила внимание на показательный момент.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.