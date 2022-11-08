Українська танцівниця, багаторазова учасниця та хореограф проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко розкрила свої найближчі плани.

На своїй сторінці в Instagram зірка, яка разом зі своїм 4-річним сином Олексієм після повномасштабного вторгнення рф виїхала з України, розповіла, чим зараз займається за кордоном.

"Мені дуже приємно усвідомлювати, що українці, які зараз у Відні, продовжують об‘єднуватися заради допомоги Батьківщині", — написала Шоптенко та анонсувала, що разом із благодійним фондом організовує передріздвяний благодійний вечір “Тріумф добра” в підтримку дітей та жінок, які постраждали від війни і залишаються в Україні.

На заході зберуться відомі українські та інші європейські виконавці, зокрема оперна співачка, Людина року в Україні 2016 Зоряна Кушплер, кавалер Ордена княгині Ольги III ступеня», композитор-віртуоз Євген Хмара, ведуча Марися Горобець, співачка Юліана Прадо. Ведучим буде Анатолій Анатоліч.

Олена Шоптенко розповіла про свої плани на цей захід. Пару їй складе відомий український хореограф Ігор Кобюк.

"Збирається чудова творча компанія! І я також разом з Ігорем готую особливий перформанс та з нетерпінням чекаю на захід!", — додала зірка.

Шанувальники в коментарях засипали артистку компліментами: "Білосніжна чарівна принцеса", "Розумнички".

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