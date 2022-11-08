В інтерв'ю виданню "Твоє місто" співачка, якій у 2019 році присвоїли звання заслуженої артистки України, висловилася про значення державних нагород.

"Приємно, що зауважили моє існування в нашій Україні, дякую! Для мене це гордість, що я щось зробила, і це того варте. Але, на жаль, ми бачимо, як сьогодні влада розкидається орденами – орден ІІІ ступеня Козловському, як отримують звання ті, що «за парєбріком», маючи народних і заслужених артистів… Не хочеться мати цього звання, не хочеться бути до них подібною. Влада абсолютно знівелювала ці звання і взагалі цей статус", — розповіла Оксана Муха.

Зірка також пояснила, за якою процедурою відбувається визначення, хто стане "заслуженим". Тут, за її словами, все дуже просто: артист має напрацювати достатній творчий багаж та певну кількість сольних концертів, а від влади це питання не залежить.

"Але в нас уміють це робити якось дивно. Коли ми бачимо людей, які отримали заслуги, це в голові не вкладається. Людина була в росії, заробляла на росію, привозила сюди гроші звідти. Це був такий поєднаний організм. Цей же Козловський – я цього пережити не можу, це плювок мені в душу від нашого чинного президента", — наголосила Муха.

Нагадаємо, Кондратюк різко заговорив про скандал із Козловським та його орден від президента.

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