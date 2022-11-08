Алан Бадоєв поцікавився, чи знають ці артисти взагалі значення слова "батьківщина" чи можуть лише цинічно про неї співати.

Як повідомляє Politeka.net , відомий український кліпмейкер та продюсер Алан Бадоєв відреагував на кліп російських артистів-путіністів, який ті випустили до дня народної єдності в Росії. Вони співали про "загрозу національному суверенітету" та закликають росіян їхати на війну в Україні, вбивати мирне населення та українських захисників. Бадоєв після цього не стримався і висловився в Instagram про російських артистів, які закликають вбивати українців на війні.

У кліпі фігурують такі артисти: Надія Бабкіна, Микола Басков, Олег Газманов, Ая (група "Місто 312"), Вікторія Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергій Лазарєв, Григорій Лепс, Олександр Маршал, Стас Михайлов та інші.

Алан Бадоєв обурений такою творчістю і прямо сказав російським артистам, що вони закликають росіян "вставати та йти вмирати" та "вставати та йти вбивати". Також він поцікавився, чи знають ці артисти взагалі значення слова "батьківщина" чи можуть лише цинічно про неї співати.

"Ви ж співаєте: "Вставай и иди умирай", "Вставай и иди убивай". Це ж парадоксальний нонсенс. Ви ж свої останні роки життя (деякі з вас), а деякі останні роки слави розписуєте під заклик помирати і вбивати. Яка там Батьківщина у ваших очах? Ви хоч знаєте, що це таке? Взагалі розумієте, що таке відповідальність перед своїм слухачем і глядачем? Це наймерзотніше, що я коли-небудь бачив у своєму житті. Як мені прикро, що колись я працював з багатьма з вас, з тими, хто в цьому вбивчому строю. Дуже нікчемно. Дуже гидую вами", - зазначив Алан Бадоєв.



Нагадаємо, що Бадоєв наочно показав, як підгорає на рф через Барських.

Як повідомляла Politeka, Алан Бадоєв, який виїхав під час війни, розбурхав українців кадрами з Європи.

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