На своей странице в Instagram звезда, которая вместе со своим 4-летним сыном Алексеем после полномасштабного вторжения рф уехала из Украины, рассказала, чем сейчас занимается за границей.
"Мне очень приятно осознавать, что украинцы, которые сейчас в Вене, продолжают объединяться ради помощи Родине", - написала Шоптенко и анонсировала, что вместе с благотворительным фондом организует предрождественский благотворительный вечер "Триумф добра" в поддержку детей и женщин, которые пострадали от войны и остаются в Украине.
На мероприятии соберутся известные украинские и другие европейские исполнители, в частности оперная певица, Человек года в Украине 2016 Зоряна Кушплер, кавалер Ордена княгини Ольги III степени», композитор-виртуоз Евгений Хмара, ведущая Марыся Горобец, певица Юлиана Прадо. Ведущим будет Анатолий Анатолич.
Елена Шоптенко рассказала о своих планах на мероприятие. Пару ей составит известный украинский хореограф Игорь Кобюк.
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"Собирается отличная творческая компания! И я тоже вместе с Игорем готовлю особый перформанс и с нетерпением жду мероприятия!", - добавила звезда.
Поклонники в комментариях засыпали артистку комплиментами: "Белоснежная волшебная принцесса", "Умнички".
Напомним, победительница "Голос країни" Оксана Муха прокомментировала скандал с орденом Виталия Козловского.
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