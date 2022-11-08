У своєму блозі Тарас Тополя показав сувенір, який отримав понтифік після своїх слів.

Як повідомляє Politeka.net, за період повномасштабного вторгнення росії в Україну Папа Римський кілька разів робив неоднозначні заяви. Останній взагалі не вкладається в голові - він заявив про гуманізм росіян і висловив зневіру в жорстокість окупантів в Україні. На вислови Франциска відреагував лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя на своїй сторінці в Instagram.

У своєму блозі Тарас Тополя показав сувенір, який отримав понтифік після своїх слів. У коробочці лежить уламок, а в написі до нього йдеться: "уламок російської міни, яка зруйнувала фасад будівлі української греко-католицької церкви у м. Ірпінь, що під Києвом (березень 2022)".

Може дійде, нарешті. І він перестане заплющувати очі на те, як сотні років миролюбну націю окупантів диявол плутає. Не ображайтеся. окупантів. Так просто сталося," - прокоментував ситуацію Тарас Тополя.

У коментарях більшість користувачів мережі відзначили, що до таких проплачених росією святош ніколи нічого не дійде: "Бога давно там не було. Як шкода...", "Цей тато має бути найганебнішим із усіх своїх попередників самі", "У тому раз у раз гроші окупантів зробили очі Папі і багатьом іншим сліпим", "Цього не станеться... Зате сувенір топ".

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

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