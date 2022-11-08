На своїй сторінці в Instagram підприємець розповів, що допомагає йому тримати себе в формі.

"Пивний животик чи прес? 😜 Сподіваюся, по мені помітно до якого варіанта я більше схильний? 😅 Ділюся своїм рецептом здорового тіла, духу та розуму:

✔️Зал мінімум 4 рази на тиждень

✔️Правильне харчування та режим дня

✔️Відмова від цукру, алкоголю та інших шкідливих продуктів

✔️Медитації та дихальні практики

✔️Постійне навчання новому

Без цього не уявляю своє життя! І тут справа не лише у фізичній формі", — пише Алекс Топольський.

"Холостяк" зізнався, що як тільки він збивається з режиму, то відразу помічає зміни в собі: не вистачає енергії, нічого не хочеться, настає якась апатія. Такий стан йому абсолютно не подобається, тому він одразу йде в зал.

"Плюс до всього, я переконаний, що 90% усіх наших успіхів та результатів – це не талант, не успіх, не натхнення, а дисципліна! Спорт та ментальні практики – найкращий спосіб розвинути в собі цю якість. І так – мені важливо, щоб дівчина мала схожі погляди на це питання. Щоб вона також свідомо дбала про себе. Мені здається, так має бути апріорі. Адже від нас з вами багато в чому залежить потенціал майбутніх поколінь 💪", — наголосив Топольський.

Нагадаємо, стали відомі найцікавіші факти з життя нового холостяка Олександра Топольського.

Також повідомлялося, що замість Топольського новим холостяком міг стати відомий український блогер та телеведучий.

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