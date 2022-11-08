На своей странице в Instagram предприниматель рассказал, что помогает ему держать себя в форме.

"Пивной животик или пресс? 😜 Надеюсь, по мне заметно к какому варианту я больше склонен? 😅 Делюсь своим рецептом здорового тела, духа и ума:

✔️Зал минимум 4 раза в неделю

✔️Правильное питание и режим дня

✔️Отказ от сахара, алкоголя и других вредных продуктов

✔️Медитации и дыхательные практики

✔️Постоянное обучение новому

Без этого не представляю свою жизнь! И здесь дело не только в физической форме", - пишет Алекс Топольский.

"Холостяк" признался, что как только он сбивается с режима, сразу замечает изменения в себе: не хватает энергии, ничего не хочется, наступает какая-то апатия. Такое состояние ему совершенно не нравится, поэтому он сразу идет в зал.

"Плюс ко всему, я убежден, что 90% всех наших успехов и результатов – это не талант, не успех, не вдохновение, а дисциплина! Спорт и ментальные практики – лучший способ развить в себе это качество. И да – мне важно, чтобы девушка имела схожие взгляды на этот вопрос. Чтобы она тоже сознательно заботилась о себе. Мне кажется, так должно быть априори. Ведь от нас с вами во многом зависит потенциал будущих поколений 💪", - подчеркнул Топольский.

Напомним, стали известны самые интересные факты из жизни нового холостяка Алекса Топольского.

Также сообщалось, что вместо Топольского новым холостяком мог стать известный украинский блогер и телеведущий.

Кроме того, Politeka.net писала, что жена ведущего шоу "Холостяк" за границей похвасталась новым образом.