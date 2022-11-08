Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася афішею нового концерту у Києві, де презентуватиме свій новий україномовний альбом.

Як видно, для афіші Надя вибрала незвичайне фото, тут її знято збоку, але повернула голову до камери. На ній чорний топік, який підкреслив тендітні плечі. Її волосся зібране у високий хвіст із дрібними кісками, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Цей момент настав! Київ, 2 грудня. Stereo Plaza. До зустрічі". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Дуже чекаємо", "Круто", "Упевнена, це буде неймовірно", "Чекаємо на нові пісні", "Сумуємо за тобою", "Я сумував за концертами", "Як же хочеться на твій концерт, але, на жаль, не в Україні", "Все змінилося, ми стали сильнішими, тому, я впевнена, і переможемо", "Дорофєєва найкраща", "Квиток вже купила", "Ми так сумуємо за твоїми піснями, концертами і обіймах, ти найкраща", "Ми сумували за твоїми концертами".

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