Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась афишей нового концерта в Киеве, где будет презентовать свой новый украиноязычный альбом.

Как видно, для афиши Надя выбрала необычное фото, здесь она снята сбоку, но повернула голову к камере. На ней черный топик, который подчеркнул хрупкие плечи. Ее волосы собраны в высокий хвост с мелкими косичками, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Этот момент настал! Киев, 2 декабря. Stereo Plaza. До встречи". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Очень ждем", "Круто", "Уверена, это будет невероятно", "Ждем новые песни", "Скучаем по тебе", "Я скучал по концертам", "Как же хочется на твой концерт, но, к сожалению, не в Украине", "Все изменилось, мы стали сильнее, поэтому, я уверена, и победим", "Дорофеева лучшая", "Билет уже купила", "Мы так скучаем по твоим песням, концертам и объятиям, ты лучшая", "Мы скучали по твоим концертам".

Напомним, "Ух, какая": Тринчер в узком купальнике сверкнула округлостями на фоне гор, нескромные фото.

Как сообщала Politeka, "Так согрело меня": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала Швейцарию и заскучала по Украине.

Также Politeka писала, что "Без фотошопа и обработок": Гросу с обручальным кольцом показала, как выглядела до операции.