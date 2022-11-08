Ведуча Катерина Осадча поділилася, що молодший син Даня, якому вже рік, поки що не розуміє, що відбувається. У той самий час, його старший брат Іван реагує по-іншому.

Ведуча "Голосу країни" Катерина Осадча розповіла, як із синами та чоловіком переживає війну в Україні. Зокрема, в інтерв'ю для "Фактів" вона розповіла про те, який період для неї виявився найскладнішим і розповіла, чому не поїхала із синами з України. Також вона згадала про тривожні малюнки сина після вторгнення росії.

Телеведуча зізналася, що їй важко пояснити, чому вона із сім'єю залишилася в Україні та одразу не поїхала.

"Вірили в те, що це ненадовго. Те, що все пройде досить швидко. Я вважала, що це неможливо, щоб війна прийшла в наш будинок, місто і триватиме місяцями. Я, власне, була тією людиною, яка 23 лютого ввечері була на зйомках програми. І ми навіть не говорили про те, що може початися війна. Я більше за всіх умовляла, що це неможливо", - розкрила Катерина Осадча.

Катя додала, що з початку вторгнення росії в Україну перестала відкладати на завтра спілкування з дітьми, бажання провести вечір із батьками або побачити друзів.

Ведуча поділилася, що молодший син Даня, якому вже рік, поки що не розуміє, що відбувається. У той самий час, його старший брат Іван реагує по-іншому - в перший час хлопчик малював тривожні картинки.

"Іван розумів. І в перші дні малював чорні квадрати. Просто брав листки і замальовував його чорним. Він не питав, що відбувається. Просто бачив і час від часу питав: "А це що?". Ми йому пояснювали. Ми розповіли, що йде війна, літають ракети, що руйнують будинки.Ми не вдаємося до подробиць жахів, смертей. Але намагаємося загальними рисами пояснювати, що відбувається", - поділилася Катерина Осадча.

Нагадаємо, Осадча звернулася до українців після "одкровень" Земфіри.

Також Politeka писала, що Земфіра підтримала Україну, Осадча звернула увагу на показовий момент.

Як Politeka повідомляла, Осадча вразила домашнім фото з синами від Горбунова.