Ведущая Катерина Осадчая поделилась, что младший сын Даня, которому уже год, пока не понимает, что происходит. В то же время, его старший брат Иван реагирует на все по другому.

Ведущая "Голосу країни" Катерина Осадчая рассказала, как с сыновьями и мужем переживает войну в Украине. В частности в интервью для "Фактов" она рассказала о том, какой период для нее оказался самым сложным и рассказала, почему не поехала с сыновьями из Украины. Также она вспомнила о тревожных рисунках сына после вторжения рф.

Телеведущая призналась, что ей трудно пояснить, почему она с семьей осталась в Украине и сразу не уехала.

"Верили в то, что это ненадолго. То, что все пройдет достаточно быстро. Я считала, что это невозможно, чтобы война пришла в наш дом, город и будет длиться месяцами. Я, собственно, была тем человеком, которая 23 февраля вечером была на съемках программы. И мы даже не говорили о том, что может начаться война. Я больше всех уговаривала, что это невозможно", - раскрыла Катерина Осадчая.

Катя добавила, что с начала вторжения рф в Украину перестала откладывать на завтра общение с детьми, желание провести вечер с родителями или увидеть друзей.

Ведущая поделилась, что младший сын Даня, которому уже год, пока не понимает, что происходит. В то же время, его старший брат Иван реагирует на все по другому - в первое время он рисовал тревожные картинки.

"Иван понимал. И в первые дни рисовал черные квадраты. Просто брал листки и зарисовывал их черным. Он не спрашивал, что происходит. Просто видел и время от времени спрашивал: "А это что?". Мы ему объясняли. Мы рассказали, что идет война, летают ракеты, разрушающие дома. Мы не прибегаем в подробности ужасов, смертей. Но стараемся общими чертами объяснять, что происходит”, - поделилась Катерина Осадчая.

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Также Politeka писала, что Земфира поддержала Украину, Осадчая обратила внимание на показательный момент.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.