Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко в Нью-Йорку прогулялася у вбранні від відомої української дизайнерки.

21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Євдокименко показала ефектні кадри з прогулянки по мальовничому осінньому парку в Нью-Йорку. Для виходу модель обрала стильний джинсовий комбінезон від відомої української дизайнерки та доповнила образ сонцезахисними окулярами та яскраво-гірчичною сумкою.

"Енергія понеділка. Ношу один із моїх улюблених джинсових виробів українського дизайнера та моєї дорогої подруги Олени Реви 🤍", — написала Соня під відео.

Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами. Оцінило лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.