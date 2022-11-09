Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко в Нью-Йорке прогулялась в наряде от известной украинской дизайнерки.

21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Евдокименко показала эффектные кадры с прогулки по живописному осеннему парку в Нью-Йорке. Для выхода модель выбрала стильный джинсовый комбинезон от известной украинской дизайнерки и дополнила образ солнцезащитными очками и ярко-горчичной сумкой.

"Энергия понедельника. Ношу одно из моих любимых джинсовых изделий украинского дизайнера и моей дорогой подруги Елены Ревы 🤍", - написала Соня под видео.

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами. Оценило лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все же вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.