Популярний український музикант Сергій Бабкін, який з початку війни з дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав за кордон та давав благодійні концерти на підтримку України, 7 листопада відзначив свій день народження. Артисту виповнилося 44 роки та його дружина показала, як вони відзначали свято.

На своїй сторінці в Instagram Сніжана опублікувала чарівне святкове фото. Як виявилось, день народження відзначали у вузькому сімейному колі – з дітьми та мамами. Сімейство зібралося за скромним домашнім столом, натомість виглядають усі щасливими та радісними.

У підписі до публікації Бабкіна написала: "Наш святковий пікничок. За здоров'я! За перемогу! І за те, щоб наступний День Народження @babkin_official відзначити у Харкові". Шанувальники відразу почали коментувати фото, приєднуючись до привітань: "Бажаю, щоб це бажання збулося! Всіх обіймаю", "З днем ​​народження, земляки! Нехай ваше бажання збудеться, і ми також наступні свята відсвяткуємо в нашому улюбленому Харкові", "Молодці", "Вітаємо!", "Ви чудові", "Вітаємо вас, дорогі!", "Прекрасна родина і як здорово, що всі разом", "Сім'я в зборі", "Красива сім'я".

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