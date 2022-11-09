Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который с начала войны с женой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и давал благотворительные концерты в поддержку Украины, 7 ноября отметил свой день рождения. Артисту исполнилось 44 года и его жена показала, как они отмечали праздник.

На своей странице в Instagram Снежана опубликовала очаровательное праздничное фото. Как оказалось, день рождения отмечали в узком семейном кругу – с детьми и мамами. Семейство собралось за скромным домашним столом, зато выглядят все счастливыми и радостными.

В подписи к публикации Бабкина написала: "Наш праздничный пикничок. За здоровье! За победу! И за то, чтобы следующий День Рождения @babkin_official отметить в Харькове". Поклонники тут же принялись комментировать фото, присоединяясь к поздравлениям: "Желаю, чтобы это желание сбылось! Всех обнимаю", "С днем ​​рождения, земляки! Пусть ваше желание сбудется, и мы также следующие праздники отпразднуем в нашем любимом Харькове", "Молодцы", "Поздравляем!", "Вы замечательны", "Поздравляем вас, дорогие!", "Прекрасная семья и как здорово, что все вместе", "Семья в сборе", "Красивая семья".

Напомним, "Ух, какая": Тринчер в узком купальнике сверкнула округлостями на фоне гор, нескромные фото.

Как сообщала Politeka, "Так согрело меня": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала Швейцарию и заскучала по Украине.

Также Politeka писала, что "Без фотошопа и обработок": Гросу с обручальным кольцом показала, как выглядела до операции.