Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор опублікував брутальний пост, у якому попередив українців про тяжку зиму та показав фото, де, закутавшись у плед вдома, показує росіянам середній палець.

"Краще одна холодна зима, ніж все життя в росії. Давайте відкрито дивитися в очі своїм страхам — зима буде важка. Але це лише одне з випробувань цієї війни, і навіть не головне з них. Нам точно і без світла буде тепліше, ніж хлопцям в спальнику в окопі. Тож не метушіться зайвий раз — закупайте свічки, газові балони, ліхтарики на сонячних батареях, термобілизну, генератори, павербанки та все інше. Готуйтеся, не панікуйте, нам це точно під силу. Все буде Україна", — наголосив Хіменес-Браво.

Українці в коментарях підтримали зірку "Мастер Шеф":

"Так, згодна. Нам раша вже не потрібна буде ніколи. А от витримати зиму - українці щось таки і вигадають. Бо ми не переможні";

"Екторе, дякую вам за підтримку і за потрібні слова! Зараз всім українцям потрібно готуватися до важкої зими😪Проте ми обов'язково вистоїмо, точно не здамося і все буде Україна🌻";

"Все вірно сказано. Хлопцям в окопах не ліпше. Будемо грітися, кохатися, посміхатися оркам на заздрість. Вони вже програли цю смердючу війну".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.