Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор опублікував брутальний пост, у якому попередив українців про тяжку зиму та показав фото, де, закутавшись у плед вдома, показує росіянам середній палець.
"Краще одна холодна зима, ніж все життя в росії. Давайте відкрито дивитися в очі своїм страхам — зима буде важка. Але це лише одне з випробувань цієї війни, і навіть не головне з них. Нам точно і без світла буде тепліше, ніж хлопцям в спальнику в окопі. Тож не метушіться зайвий раз — закупайте свічки, газові балони, ліхтарики на сонячних батареях, термобілизну, генератори, павербанки та все інше. Готуйтеся, не панікуйте, нам це точно під силу. Все буде Україна", — наголосив Хіменес-Браво.
Українці в коментарях підтримали зірку "Мастер Шеф":
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Військовий стан та мобілізацію в Україні готуються продовжити: до якої дати
Глущенко з "Дизель шоу" зізналася, як їй живеться за кордоном: "На жаль, ніхто не..."
В Астрахані, куди відправляють іранські дрони, спалахнула потужна пожежа: гасити приїхали 12 машин
Дружина Остапчука після новини про розлучення заговорила про недобудований маєток: "Чесно кажучи..."
"Так, згодна. Нам раша вже не потрібна буде ніколи. А от витримати зиму - українці щось таки і вигадають. Бо ми не переможні";
"Екторе, дякую вам за підтримку і за потрібні слова! Зараз всім українцям потрібно готуватися до важкої зими😪Проте ми обов'язково вистоїмо, точно не здамося і все буде Україна🌻";
"Все вірно сказано. Хлопцям в окопах не ліпше. Будемо грітися, кохатися, посміхатися оркам на заздрість. Вони вже програли цю смердючу війну".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.