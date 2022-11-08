Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор опубликовал бруальный пост, в котором предупредил украинцев о тяжелой зиме и показал фото, где, закутавшись в плед дома, показывает россиянам средний палец.

"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в россии. Давайте открыто смотреть в глаза своим страхам — зима будет тяжелая. Но это лишь одно из испытаний этой войны, и даже не главное из них. Нам точно и без света будет теплее, чем ребятам в спальнике в окопе. Поэтому не суетитесь лишний раз — закупайте свечи, газовые баллоны, фонарики на солнечных батареях, термобелье, генераторы, павербанки и все остальное. Готовьтесь, не паникуйте, нам это точно по силам. Все будет Украина", — подчеркнул Хименес-Браво.

Украинцы в комментариях поддержали звезду "Мастер Шеф":

"Да, согласна. Нам раша уже не нужна будет никогда. А вот выдержать зиму - украинцы что-то да придумают. Потому что мы не победимы";

"Эктор, спасибо вам за поддержку и за нужные слова! Сейчас всем украинцам нужно готовиться к тяжелой зиме! Однако мы обязательно выстоим, точно не сдадимся и все будет Украина";

"Все верно сказано. Ребятам в окопах не лучше. Будем греться, заниматься любовью, улыбаться оркам на зависть. Они уже проиграли эту вонючую войну".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.