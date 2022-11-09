Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новим відео зі своєї вбиральні, де показала, як створює черговий стильний образ.

Так, у ролику можна побачити, що спочатку Даша позує перед камерою у темному комплекті білизни, а потім починає одягатися. І теж на все чорне. Спочатку дівчина одягає вузькі лосини, потім незвичайної форми боді, що оголило спину. До речі, у вбиральню до Даші зайшов Микита і вона запитала в нього, чи можна одягати таке боді, на що він схвально покивав. Також образ дівчина доповнила темним смугастим піджаком оверсайз та ботами на шпильках, а зверху накинула шкіряний тренч.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Що скажете на це?" Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео дівчини, ділячись своєю думкою про її образ: "Як мені імпонує ваш смак в одязі", "Люблю чорну", "Дуже стильну цибулю", "Красуня", "Пощастило, це дуже м'яко сказано", "Яка ж ви красуня, а погляд чоловіка на вас, це взагалі вогонь", "Люблю вас. Ви прямо вау. Black вам йде. Дуже круто з'єднали", "Хоч і все чорне, але виглядає яскраво".

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