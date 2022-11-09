Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новым видео из своей гардеробной, где показала, как создает очередной стильный образ.

Так, в ролике можно увидеть, что сначала Даша позирует перед камерой в темном комплекте белья, а затем начинает одеваться. И тоже во все черное. Сначала девушка надевает узкие лосины, затем необычной формы боди, которое оголило спину. К слову, в гардеробную к Даше зашел Никита и она спросила у него, можно ли надевать такое боди, на что он одобрительно покивал. Также образ девушка дополнила темным полосатым пиджаком оверсайз и ботами на шпильках, а сверху накинула кожаный тренч.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Что скажете на это?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео девушки, делясь своим мнением о ее образе: "Как мне импонирует ваш вкус в одежде", "Обожаю черный", "Очень стильный лук", "Красавица", "Повезло, это очень мягко сказано", "Какая же вы красавица, а взгляд мужа на вас, это вообще огонь", "Обожаю вас. Вы прямо вау. Black вам идет. Очень круто соединили", "Хоть и все черное, но выглядит ярко".

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