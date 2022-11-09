Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото із прогулянки та поділилася своїми роздумами на тему сліз та того, як змінилися українці.

На новій фотографії Катя відбита в безлюдному місці серед осінніх дерев, що пожовкли. Перед камерою вона з'явилася у темних штанах та сірому теплому пальті. Її волосся зібране в акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу і дуже серйозний вигляд.

У підписі до публікації Осадча поділилася своїми роздумами: "За ці місяці війни ми звикли, що в нас всіх навертаються сльози на очі. Ми давно не дивуємося, коли раптом в чоловіка в очах сльози і за мить після початку історії про жахи, що ми переживаємо, чи про щасливі історії порятунків, про все, що може нас збентежити, ми миттєво стаємо людьми з мокрими очима. Наші очі - це такий маячок внутрішнього надлому, ми вдивляємося в очі одне одного, аби не ранити, іноді, не продовжувати історію, або просто змінити тему і не дозволити сльозам покотитися. Ми всі не соромимося бути людьми з мокрими очима, але одночасно не хочемо, щоб нас через це жаліли, адже ми сильні, просто очі іноді наповнюються сльозами".

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