Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото с прогулки и поделилась своими размышлениями на тему слез и того, как изменились украинцы.

На новой фотографии Катя запечатлена в безлюдном месте среди пожелтевших осенних деревьев. Перед камерой она появилась в темных брюках и сером теплом пальто. Ее волосы собраны в аккуратно уложены, а на лице нет макияжа и очень серьезный вид.

В подписи к публикации Осадчая поделилась своими размышлениями: "За эти месяцы войны мы привыкли, что у нас всех появляются слезы на глазах. Мы давно не удивляемся, когда вдруг у мужчины в глазах слезы и через мгновение после начала истории об ужасах, которые мы переживаем, или о счастливых историях спасений, обо всем, что может нас смутить, мы мгновенно становимся людьми с мокрыми глазами. Наши глаза – это такой маячок внутреннего надлома, мы всматриваемся в глаза друг друга, чтобы не ранить, иногда, не продолжать историю, или просто сменить тему и не позволить слезам покатиться. Мы все не стесняемся быть людьми с мокрыми глазами, но одновременно не хотим, чтобы нас из-за этого жалели, ведь мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами".

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