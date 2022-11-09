Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка стала солісткою гурту KAZKA. Цьогорічна зірка стала тренером шоу "Голос країни", в якому колись сама брала участь. Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Зарицька поділилася стильним чином, який обрала для "Голосу країни".

"В ефірі вже "Нокаути". До речі, етап, на якому 2014 року для мене закінчився проект. А тепер — я перша учасниця, яка посіла крісло судді шоу".

На мою думку, «Голос» сьогодні — чудова нагода відволіктися, насолодитися справжніми талантами і водночас допомогти, адже проект має благодійну мету, збір коштів на аеро кошти для ЗСУ», - написала зірка під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Пам'ятаю, той день як ніколи", "Український Мерлін Монро", "Яка ти спокуслива)", "Жахлива сукня, цирк".

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