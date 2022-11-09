Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая стала солисткой группы KAZKA. Звезда в этом году стала тренером шоу "Голос країни", в котором когда-то сама участвовала. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Зарицкая поделилась стильным образом, который выбрала для "Голосу країни".
"В эфире уже "Нокауты". Кстати, этап, на котором в 2014 году для меня закончился проект. А теперь — я первая участница, занявшая кресло судьи шоу.
По-моему, «Голос» сегодня — отличный повод отвлечься, насладиться настоящими талантами и в то же время помочь, ведь у проекта есть благотворительная цель, сбор средств на аэро средства для ВСУ", - написала звезда под публикацией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая в модном образе раскрепостилась на концерте
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