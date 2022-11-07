Как сообщает Politeka.net, cолистка группы "KAZKA" и тренер "Голосу країни-12" Александра Зарицкая сейчас находится в США, где она дает благотворительные концерты и рассказывает о происходящем в Украине. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появился новый пост, в котором та показала кадры из выступления в Майами.
Для выступления тренер "Голосу країни-12" выбрала несколько запоминающихся нарядов. Первый - облегающее платье цвета хаки с вязанными элементами. Второй - серая куртка с массивными лацканами и черный топ. Оба образа Александра Зарицкая дополнила украшениями и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.
Перед зрителями певица исполнила самые популярные песни группы "KAZKA".
"Майами, это было незабываемо. Следующая остановка - Чикаго 📍 Уже сегодня вечером ждем вас. Стартуем в 7 pm", - отметила Александра Зарицкая в подписи к кадрам.
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Пользователи сети не удержались и написали несколько теплых комментариев для артистки: "Саша спасибо за концерт в Майами, ты супер!", "Шикарно", "Она такая невероятная", "Крутая", "Я люблю ваши песни они с душой".
Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
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