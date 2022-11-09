Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з нової фотосесії.
На нових фотографіях Анну знято в цікавій локації – для зйомки вона обрала Національний музей народної архітектури та побуту України в Києві. Перед камерою вона з'явилася у стильному світлому костюмі-трійці з укороченими брюками та жилеткою, а доповнює образ білий капелюх із широкими краями. На деяких знімках її волосся зібране в елегантному укладанні, а на інших волосся розпущене і трохи розпатлане.
У підписі до публікації Неплях написала: "Це могла бути зйомка для @vogue_ukraine, але нас не запросили". Користувачі відразу почали коментувати нову фотосесію дівчини, засипаючи її компліментами: "Краща", "Три останні фотки чорний екран", "Вічно красива!", "Найстильніша фотосесія, яку я коли-небудь бачила", "Харизма, вогонь", "І не тільки Vogue Ukraine", "Запросять", "Вогонь", "Красуня".
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