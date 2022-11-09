Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии.
На новых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации – для съемки она выбрала Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Киеве. Перед камерой она пояивлась в стильном светлом костюме-тройке с укороченными брюками и жилеткой, а дополняет образ белая шляпа с широкими краями. На некоторых снимках ее волосы собраны в элегантной укладке, а на других волосы распущены и чуть растрепаны.
В подписи к публикации Неплях написала: "Это могла бы быть съемка для @vogue_ukraine, но нас не пригласили". Пользователи тут же принялись комментирвоать новую фотосессию девушки, засыпая ее комплиментами: "Лучшая", "Три последних фотки черный экран", "Вечно красивая!", "Самая стильная фотосессия, которую я когда-либо видела", "Харизма, огонь", "И не только Vogue Ukraine", "Пригласят", "Огонь", "Красотка".
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