Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських активно веде соціальні мережі та розповідає про себе, хвалиться образами та намагається довести свою патріотичність. Цього разу на своїй сторінці в Instagram поділилася роздумами про те, як змінилося світовідчуття українців із початку повномасштабного вторгнення росії.
Настя Каменських зізналася, що в неї з'явилося відчуття, що ті дрібниці, які раніше здавалися проблемами глобального масштабу, тепер такі незначні та прості. А всі складнощі з минулого життя тепер здаються їй просто черговими незначними викликами, які можна було побороти за лічені хвилини.
Артистка впевнена, що також почувається більшість українців, адже тепер багато що змінилося в нашому житті.
"Ми стали відчувати по-іншому і проживати багато моментів не так, як раніше. Але те, що залишилося незмінним – це кохання і правда. Вони завжди були з нами, а зараз у важкі часи стоять за спиною кожного українця. Вони були , є і будуть. Це єдність та підтримка один одного. Це однодумці, з якими ми дивимося в одному напрямку заради спільної мети. А сьогодні наша мета – це перемога світла над темрявою, правди над брехнею", – наголосила Настя Каменських .
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Співачка зазначила, що зараз щодня нестабільний в емоційному плані: це й ейфорія від успіхів українських військових та неймовірних зборів, які українці закривають один за одним, то біль у серці від новин, то закипання від злості, яку викликає пропаганда "миру з того боку" ".
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