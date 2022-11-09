Настя Каменських зізналася, що в неї з'явилося відчуття, що ті дрібниці, які раніше здавалися проблемами глобального масштабу, тепер такі незначні та прості.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських активно веде соціальні мережі та розповідає про себе, хвалиться образами та намагається довести свою патріотичність. Цього разу на своїй сторінці в Instagram поділилася роздумами про те, як змінилося світовідчуття українців із початку повномасштабного вторгнення росії.

Настя Каменських зізналася, що в неї з'явилося відчуття, що ті дрібниці, які раніше здавалися проблемами глобального масштабу, тепер такі незначні та прості. А всі складнощі з минулого життя тепер здаються їй просто черговими незначними викликами, які можна було побороти за лічені хвилини.

Артистка впевнена, що також почувається більшість українців, адже тепер багато що змінилося в нашому житті.

"Ми стали відчувати по-іншому і проживати багато моментів не так, як раніше. Але те, що залишилося незмінним – це кохання і правда. Вони завжди були з нами, а зараз у важкі часи стоять за спиною кожного українця. Вони були , є і будуть. Це єдність та підтримка один одного. Це однодумці, з якими ми дивимося в одному напрямку заради спільної мети. А сьогодні наша мета – це перемога світла над темрявою, правди над брехнею", – наголосила Настя Каменських .

Співачка зазначила, що зараз щодня нестабільний в емоційному плані: це й ейфорія від успіхів українських військових та неймовірних зборів, які українці закривають один за одним, то біль у серці від новин, то закипання від злості, яку викликає пропаганда "миру з того боку" ".



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