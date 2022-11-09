Настя Каменских призналась, что у нее появилось ощущение, что те мелочи, которые раньше казались проблемами глобального масштаба, теперь так незначительны и просты.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских активно ведет социальные сети и рассказывает о себе, хвастается образами и старается доказать свою патриотичность. В этот раз на своей странице в Instagram поделилась размышлениями о том, как поменялось мироощущение украинцев с начала полномасштабного вторжения россии.

Настя Каменских призналась, что у нее появилось ощущение, что те мелочи, которые раньше казались проблемами глобального масштаба, теперь так незначительны и просты. А все те сложности из прошлой жизни теперь кажутся ей просто очередными незначительными вызовами, которые можно было побороть в считанные минуты.

Артистка уверена, что также чувствует себя большинство украинцев, ведь теперь многое изменилось в нашей жизни.

"Мы стали ощущать по-другому и проживать много моментов не так, как раньше. Но то, что осталось неизменным – это любовь и правда. Они всегда были с нами, а сейчас, в трудные времена, стоят за спиной каждого украинца. Они были, есть и будут. Это единство и поддержка друг друга. Это единомышленники, с которыми мы смотрим в одном направлении ради общей цели. А сегодня наша цель – это победа света над тьмой, правды над ложью", – подчеркнула Настя Каменских.

Певица отметила, что сейчас каждый день нестабильный в эмоциональном плане: это и эйфория от успехов украинских военных и невероятных сборов, которые украинцы закрывают один за другим, то боль в сердце от новостей, то закипание от злости, которую вызывает пропаганда "мира с той стороны".



Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.







