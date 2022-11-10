53-річна артистка, актриса та співачка Дженніфер Лопес активно веде соціальні мережі, розповідає про себе і хвалиться досить цікавими образами та стилем. Також Дженніфер займається своїм брендом косметики і вже пробувала сили як продюсер.
А нещодавно артистка виблискувала у Valentino на обкладинці американського Vogue. Зйомка Енні Лейбовіц.
«Люди все ще називатимуть мене Дженніфер Лопес. Але моє офіційне ім'я місіс Аффлек, бо ми разом. Ми чоловік та дружина. Я пишаюся цим», - розповіла співачка в інтерв'ю.
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Вбрання, висловлювання та вигляд Лопес вразили фанатів:
"Янгол; Ух ти! 🔥; Захоплюючий вигляд 🌹; Уууууу 😍❤️; Жінка у червоному» 💯; Одержимий цим стилем; Кохання оточує вас, тому що ви тааааак сповнені кохання!!!!! Це прекрасно; третє фото! 😍; Як людина може бути такою гарною? 😮💨».
Раніше Лопес засумувала за минулим і вирішила згадати, якою була двадцять років тому.
Лопес розповіла, що тоді вона замислювалася: а якою її побачать діти? Після цього на річницю її альбому, вона показала ті самі кадри зі зйомок. У маленьких шортах, топіці і без звичних яскравих вбрань Дженніфер виглядала досить яскраво.
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