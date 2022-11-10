Популярна співачка, актриса та продюсер Дженніфер Лопес під час зйомки для популярного журналу показала нову себе.

53-річна артистка, актриса та співачка Дженніфер Лопес активно веде соціальні мережі, розповідає про себе і хвалиться досить цікавими образами та стилем. Також Дженніфер займається своїм брендом косметики і вже пробувала сили як продюсер.

А нещодавно артистка виблискувала у Valentino на обкладинці американського Vogue. Зйомка Енні Лейбовіц.

«Люди все ще називатимуть мене Дженніфер Лопес. Але моє офіційне ім'я місіс Аффлек, бо ми разом. Ми чоловік та дружина. Я пишаюся цим», - розповіла співачка в інтерв'ю.

Вбрання, висловлювання та вигляд Лопес вразили фанатів:

"Янгол; Ух ти! 🔥; Захоплюючий вигляд 🌹; Уууууу 😍❤️; Жінка у червоному» 💯; Одержимий цим стилем; Кохання оточує вас, тому що ви тааааак сповнені кохання!!!!! Це прекрасно; третє фото! 😍; Як людина може бути такою гарною? 😮‍💨».

Раніше Лопес засумувала за минулим і вирішила згадати, якою була двадцять років тому.

Лопес розповіла, що тоді вона замислювалася: а якою її побачать діти? Після цього на річницю її альбому, вона показала ті самі кадри зі зйомок. У маленьких шортах, топіці і без звичних яскравих вбрань Дженніфер виглядала досить яскраво.

Нагадаємо, "У дзеркалі не побачиш…": Каменських чесно розповіла, що з нею відбувається під час війни.

Як повідомляла Politeka, "Давай частіше так": Дорофєєва відкрила декольте та подразнила фанатів, відео.

Також Politeka писала, що "Така я собі подобаюся": Білик показала фото з Америки та здивувала зізнанням.