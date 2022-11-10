53-летняя артистка, актриса и певица Дженнифер Лопес активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и хвастается довольно интересными образами и стилем. Также Дженнифер занимается своим брендом косметики и уже пробовала силы в качестве продюсера.
А недавно артистка блистала в Valentino на обложке американского Vogue. Съемка Энни Лейбовиц.
«Люди все еще будут называть меня Дженнифер Лопес. Но мое официальное имя миссис Аффлек, потому что мы вместе. Мы муж и жена. Я горжусь этим», - рассказала певица в интервью.
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Наряды, высказывания и вид Лопес впечатлили фанатов:
«Ангел; Ух ты! 🔥; Захватывающий вид 🌹; Уууууу 😍❤️; Женщина в красном» 💯; Одержимый этим стилем; Любовь окружает вас, потому что вы тааааак полны любви!!!!! Это прекрасно; третье фото!!! 😍; Как человек может быть таким красивым? 😮💨».
Ранее Лопес затосковала по прошлому и решила вспомнить, какой была двадцать лет назад.
Лопес рассказала, что тогда она задумывалась: а какой ее увидят дети? После этого на годовнищу ее альбома, она показала те самые кадры из съомок. В маленьких шортах, топике и без привычных ярких нарядов Дженнифер выглядела довольно ярко.
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