Популярна співачка, актриса та продюсер Дженніфер Лопес вирішила показати цікаві кадри з минулого, про які могли забути.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес щодня розповідає в Інстаграм про своє життя, показує нові фото та хвалиться успіхами у бізнесі. Також Лопес подобається згадувати про минулі роботи.

«Я люблю дивитися ці кліпи того часу… Я пам'ятаю, як написала кожну пісню для цього альбому, особливо цю… — згадала Дженніфер про один з улюблених моментів на зйомках.

Кадри з минулого та досить інтригуючі вбрання артистки привернули увагу:

«Прекрасна якась; Дуже люблю цей альбом. Ця епоха була всім 🥹🤎; Один із моїх улюблених альбомів, особливо пісня; Люблю тебе.. Не можу повірити, що майже 20 років минуло для цього чудового альбому; Мій улюблений альбом. 👌; Люблю королеву❤️; Дивно 😍».

Раніше Дженніфер вирішила розслабитися і влаштувала яскраву фотосесію у білих мереживах та білому шовковому халатику. Не забула Дженніфер також оновити зачіску та показала, чому нею захоплюються навіть молоді дівчата.

Також Дженніфер намагалася підкреслити шкіру без зморшок та правильних догляду за собою.

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