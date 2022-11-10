Популярная певица, актриса и продюсер Дженнифер Лопес решила показать интересные кадры из прошлого, о которых могли позабыть.

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес каждый день рассказывает в Инстаграм о своей жизни, показывает новые фото и хвалится успехами в бизнесе. Также Лопес нравится вспоминать о прошлых работах.

«Я люблю смотреть эти клипы того времени… Я помню, как написала каждую песню для этого альбома, особенно эту… #DearBen #SincerelyJenn #PinkDiamond» - вспомнила Дженнифер об одном из любимых моментов на съемках.

Кадры из прошлого и довольно интригующие наряды артистки привлекли внимание:

«Прекрасная какая; Очень люблю этот альбом. Эта эпоха была всем 🥹🤎; Один из моих любимых альбомов, особенно песня; Люблю тебя.. Не могу поверить, что почти 20 лет прошло для этого прекрасного альбома; Мой любимый альбом. 👌; Обожаю королеву❤️; Удивительно 😍».

Ранее Дженнифер решила расслабиться и устроила яркую фотосессию в белых кружевах и белом шелковом халатике. Не забыла Дженнифер также обновить прическу и показала, почему ею восхищаются даже молодые девушки.

Также Дженнифер старалась подчеркнуть кожу без морщин и правильных уход за собой.

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