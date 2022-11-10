Популярна Інстаграм-модель, бьюті-блогер та учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардаш'ян» Кайлі Дженнер нещодавно стала мамою вдруге. Вона також здивувала перетворенням, розповідаючи, як скинула двадцять кілограмів після народження дитини.

Зараз Кайлі з легкістю показує себе в досить відкритих сукнях, не приховує форми і вражає новинками свого косметичного бренду. Нещодавно на світському вечорі Дженнер з'явилася разом зі своєю мамою Крісс і заінтригувала прозорою сукнею з сіточкою та сміливими вирізами.

«Занадто добре 🔥; ви все зробили ЦЕ минулої ночі, здивували; Вау, така прекрасна; Бомба 🔥; вдари мене каблуками; Киньте утопію; Перший ❤️; цікавий вибір; є ще чим здивувати, це добре; приголомшливо блищить» - пишуть у мережі.

Дівчина не тільки досить швидко прийшла у форму, а й змогла впоратися з депресією. За словами Дженнер, це було дуже важко, вона плакала близько трьох тижнів щодня.

«Зараз я почуваюся краще морально. Я не реву кожен день, так що це здорово. У мене не буває поганих днів, пов'язаних із моїм тілом» - заявила Дженнер.

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