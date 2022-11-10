Популярная Инстаграм-модель, бьюти-блогер и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер не так давно стала мамой во второй раз. Она также удивила преображением, рассказывая, как сбросила двадцать килограмм после рождения ребенка.

Сейчас же Кайли с легкостью показывает себя в довольно открытых платьях, не скрывает формы и впечатляет новинками своего косметического бренда. Недавно на светском вечере Дженнер появилась вместе со своей мамой Крисс и заинтриговала прозрачным платьем с сеточкой и смелыми вырезами.

«Слишком хорошо 🔥; вы все сделали ЭТО прошлой ночью, удивили; Вау, так прекрасна; Бомба 🔥; ударь меня каблуками; Бросьте утопию; Первый ❤️; интересный выбор; еще есть чем удивить, это хорошо; потрясающе блестит» - пишут в сети.

Девушка не только довольно быстро пришла в форму, но и смогла справиться с депрессией. По словам Дженнер, это было очень тяжело, она плакала около трех недель, каждый день.

«Сейчас я чувствую себя лучше морально. Я не реву каждый день, так что это здорово. У меня не бывает плохих дней, связанных с моим телом» - заявила Дженнер.

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