Брітні Спірс спровокувала чутки про своє зникнення та ув'язнення у старому будинку через останні відео.

Відома співачка Брітні Спірс звільнилася від деспотичного контролю батька, однак у мережі підозрюють, що артистку, як і раніше, тримають під замком старого будинку. В Інстаграмі продовжують з'являтися старі відео Брітні з будинку, з якого вона збиралася поїхати досить давно.

При цьому на коментарі та повідомлення Брітні не відповідає:

«Добре, не смійтеся… Я серйозно ставлюся до себе, коли виступаю! Роблю репост, бо це на підборах 👠 !!! Я новачок… це зовнішній вигляд, я думаю 🤷🏼‍♀️ !!! І так ... я дуже дивна 🙈 !!!» - сказано у підписі під новими кадрами.

У мережі продовжують обговорювати те, що відбувається:

«Це дер*мо божевільне. Хто продовжує це постити 🤔; Стрічка Брітні виглядає як фотоплівка, перш ніж ви оберете, що опублікувати; Щось не так; Усі старі відео. Ймовірно, через ізоляцію або вкрадені з її телефону багато років тому, коли вона була в полоні. Де вона зараз? Ніхто не знає; хтось ще стурбований? поговори з нами, Брітні, будь ласка, дай нам знати, якщо ти ще тут».

Нещодавно стало відомо, що артистка раптово вилучила Інстаграм після низки злісних постів на адресу своїх батьків.

Спірс не вперше видаляє свій обліковий запис у соцмережі. Зазвичай цьому передують гучні та громадські розбірки з родичами.

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