Известная певица Бритни Спирс освободилась от деспотичного контроля отца, однако в сети подозревают, что артистку по-прежнему держат взаперти старого дома. В Инстаграм продолжают появляться старые видео Бритни из дома, с которого она собиралась уехать довольно давно.

При этом на комментарии и сообщения Бритни не отвечает:

«Ладно, не смейтесь… Я серьезно отношусь к себе, когда выступаю 😒 !!! Делаю репост, потому что это на каблуках 👠 !!! Я новичок… это внешний вид, я думаю 🤷🏼‍♀️ !!! И да… я очень странная 🙈 !!!» - сказано в подписи под новыми кадрами.

В сети продолжают обсуждать происходящее:

«Это дер*мо сумасшедшее. Кто продолжает это постить 🤔; Лента Бритни выглядит как фотопленка, прежде чем вы выберете, что опубликовать; Что-то не так; Все старые видео. Вероятно, из-за изоляции или украдены из ее телефона много лет назад, когда она была в плену. Где она сейчас? Никто не знает; кто-нибудь еще обеспокоен? поговори с нами, Бритни, пожалуйста, дай нам знать, если ты еще здесь».

Недавно стало известно, что артистка внезапно удалила Инстаграм после ряда злостных постов в адрес своих родителей.

Спирс не впервые удаляет свой аккаунт в соцсети. Обычно этому предшествуют громкие и публичные разборки с родственниками.

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