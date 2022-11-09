Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко висловилася про успіхи українських військ на фронті та найпопулярніші новини.

На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, як у країнські війська просуваються Луганщиною на Сватівському напрямку, про це заявив голова військової адміністрації Сергій Гайдай. Аналогічна інформація була напередодні від бійців 72 бригади, які взяли понад 20 полонених.

Також ведуча представила добірку обговорюваних тем, соцмережі розповсюджують відео залишеного окупантами блокпоста в славній Чорнобаївці (відео 1) – це 10 кіломентів до центру Херсона. Також Зеленський назвав умови для початку переговорів із Росією. Зокрема, це повне відновлення територіальної цілісності та компенсація Україні всіх збитків.

«У Росії заявили, що у них немає жодних умов до початку переговорів, «у центрі яких має бути денацифікація та демілітаризація».

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Мешканець одного із сіл Харківщини закопав на городі український прапор, щоб уберегти його від росіян. Після звільнення території його відкопали бійці ЗСУ (фото 8)» - пише ведуча під спеціальною добіркою.

Також вона нагадала, матчі українського чемпіонату з футболу не гратимуть більше у вечірній час, а лише за денного світла, щоб заощадити електроенергію.

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Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.