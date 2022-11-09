Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко высказалась об успехах украинских войск на фронте и самых популярных новостях.

На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, как украинские войска продвигаются по Луганщине на Сватовском направлении, об этом заявил глава военной администрации Сергей Гайдай. Аналогичная информация была накануне от бойцов 72 бригады, взявших более 20 пленных.

Также ведущая представила подборку самых обсуждаемых тем, соцсети распространяют видео оставленного оккупантами блокпоста в славной Чернобаевке (видео 1) – это 10 киломентов до центра Херсона. Также Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией. В частности, это полное восстановление территориальной целостности и компенсация Украине всех убытков.

«В России заявили, что у них нет никаких условий до начала переговоров, «в центре которых должна быть денацификация и демилитаризация».

«Пусть воюют, только не на передовой» – русские женщины жалуются из-за своих мужчин на фронте. Впрочем, война как таковая их устраивает (видео 2)

109 горно-штурмовой батальон показал, что делает с россиянами на передовой (видео 3)

Бойцы «ДНР» пожаловались Кадырову на сексуальное насилие со стороны чеченцев на передовой и невозможность выполнять «общие задачи» (видео 4)

Представитель президента Чехии женился на украинской беженке, которую приютил в своем доме вместе с ее сыном. Всего в Чехию с начала большой войны переехали почти полмиллиона украинцев (фото 6)

МИД Украины напомнил названия крупных брендов, которые продолжают пополнять налогами российский бюджет (фото 7) Присмотритесь и Вы!

Житель одного из сел Харьковщины закопал на огороде украинский флаг, чтобы уберечь его от россиян. После освобождения территории его откопали бойцы ВСУ (фото 8)» - пишет ведущая под специальной подборкой.

Также она напомнила, матчи украинского чемпионата по футболу не будут играть больше в вечернее время, а только при дневном свете, чтобы сэкономить электроэнергию

Киевляне создали петицию против установки новогодней елки, чтобы эти деньги ушли на оборону (фото 9).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.