Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на каналі "1+1", прокоментувала нову катастрофу в росіян.

На своїй сторінці в Instagram Падалко зробила підбірку найгучніших новин на 248 день повномасштабної війни рф проти України.

"💥🛳️ Дуже знаковий день цієї війни. Чорноморський флот росії в Севастополі було безпрецедентно атаковано чи то підводними, чи то надводними безпілотниками (фото 1). Відео (2) всієї ранкової операції в Севастополі було, вочевидь, знято на камеру, встановлену на самому безпілотнику, який на суші має такий вигляд (фото 3)", — пише ведуча.

Марічка також наголосила, що наслідки цієї атаки можуть перевершити легендарне потоплення «Москви».

"Росіяни жодні втрати техніки не визнають, а влада Севастополя закрила доступ до міських камер. Інформація про масштаби цієї катастрофи є тільки з неофіційних джерел самих росіян (фото 4-5) Україна офіційно цей інцидент не коментувала. Лише на сторінці СБУ з’явилося вранці іронічне повідомлення «It’s BAVOVNA o`clock». У відповідь на атаку на свій флот у Севастополі, росія призупинила дію «зернової» угоди", — додала Падалко.

На фронті йдуть тяжкі бої за Бахмут. Росіяни не жаліють там своїх людей, тому позиції ЗСУ всіяні трупами ворогів (відео 6). Ситуацію в місті описав наш боєць Єгор Фірсов. Ви його можете пам’ятати за минулим скликанням парламенту (відео 7)

Також Марічка Падалко розповіла про черговий обмін полоненими. «Наші вдома» - 52 полонених – офіцерів, солдатів, медиків повернулися додому внаслідок чергового обміну.

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